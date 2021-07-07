Kiraz üreticilerine manevi destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiraz üreticilerine manevi destek verdi

Kiraz üreticilerine manevi destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelindeki kiraz üreticilerini ziyaret ederek manevi destek verdi.

Bilecik Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelindeki kiraz üreticilerini ziyaret ederek manevi destek verdi.

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik il genelinde başlayan kiraz hasadı sonrası ilçe ve köylerdeki kiraz üreticilerini Koordinasyon ve Tarımsal Şubeler Şube Müdürü Mikail Babur ile birlikte ziyaret etti. Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'deki kiraz üretim alanlarında incelemelerde bulunana Yoldaş, üreticilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler bu yıl kiraz fiyatının düşük olduğunu ve aracıların kendilerinden daha fazla para kazandıklarını anlattı. Bunun üzerine İl Müdürü Yoldaş'tan üreticilere manevi destek geldi. Bilecik'in tarımında kirazın potansiyel olarak çok yüksek bir yeri olduğunu anlatan İl Müdürü Yoldaş, "Bilecik kiraz üretiminde de önemli yere sahip. Hemen hemen her ilçemizde her köyümüzde bir kiraz üreticisi vardır. Bugün burada incelemelerimizin ardından üreticilerimizle birlikte doğru zamanda doğru işlemleri yaparak üretimi daha da arttıracağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Ajda Pekkan Sertab Erener
Spor Salih Uçan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kiraz üreticilerine manevi destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 11:27:47. #1.13#

title