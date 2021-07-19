Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü
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Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta "Kiraz" adındaki cins köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Sivas'ta "Kiraz" adındaki cins köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde bulunan inşaat iskelesi deposunda meydana geldi. Sabah çalıştığı iş yerine gelen Aykut Sarıkaya, köpeğinin yerde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını fark etti. Sarıkaya, köpeğini incelediğinde büyük bir şok yaşadı. "Kiraz" ismini verdiği cani corsa cinsi köpeğinin tüfekle vurularak öldüğünü anlayan Sarıkaya, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde Çevre Doğa Hayvan Koruma Şubesi (HAYDİ) ekipleri tarafından yapılan incelemede, köpeğin tüfekle vurulduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"KENDİ HALİNDE BİR KÖPEKTİ"

Köpeğin sahibi Aykut Sarıkaya, köpeğin saldırgan olmadığını, kendi halinde bir köpek olduğunu belirterek, "Cumartesi günü saat 8-8 buçuk arasında biz buradan ayrıldık iş yerinden. Pazartesi saat 8'de geldiğimde köpeğimi göremedim. Arkadaşım köpeğimin yattığını söyledi. Gelip baktığımda çeşitli yerlerinde saçma izleri olduğunu gördüm. Görünce direk polisi aradım. Şikayetçiyim. Saldırgan bir köpekte değil, kendi halinde bir köpekti. Şüphelendiğim herhangi bir kimsede yok" dedi.

(Onur Erden - Demet Karakuş/İHA)

Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri! Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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