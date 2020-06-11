Kiraz toplama işi geçim kaynakları oldu
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Kiraz toplama işi geçim kaynakları oldu

Tokat'ta kiraz üretimi yapılan Kemalpaşa köyünde hasat, başka köyden gelen işçilerce gerçekleştiriliyor.

11.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:41

Tokat'ta kiraz üretimi yapılan Kemalpaşa köyünde hasat, başka köyden gelen işçilerce gerçekleştiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Tokat, kiraz üretiminde ülke genelinde 18'inci sırada yer alıyor.

Kiraz üretiminin yoğun olduğu Kemalpaşa köyünde de kiraz hasadı devam ediyor.

Köydeki kiraz hasadında yıllardır, 40 kilometre uzaklıktaki başka bir köyden gelen yaklaşık 20 kişilik grup çalışıyor.

Günlük 75 lira yevmiye karşılığında çalışan işçiler, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

İşçilerden Hasan Polat, AA muhabirine, 20 yıldır Kemalpaşa köyüne gelerek kiraz topladıklarını söyledi.

Kiraz hasadının 1,5 ay kadar sürdüğünü belirten Polat, "Buraya ailece geliyoruz. Kiraz toplamaya 08.00'de başlıyoruz. Akşam 05.00'te bitiyor. Kiraz bizim geçim kaynağımız oldu." dedi.

Behiye Boz da her sene gelerek kiraz hasadı yaptıklarını anlatarak, sezonda 2 ton civarında kiraz topladıklarını ifade etti.

Cansu Oğlakçı ise kiraz hasadı yapanlar olarak aile gibi olduklarına işaret ederek, "Güzel bir ortamımız var. Birçok kişinin ekmeği buradan çıkıyor." diye konuştu.

Kiraz toplama işi geçim kaynakları oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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