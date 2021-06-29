Kiraz köylülerin yüzünü güldürdü

Kiraz köylülerin yüzünü güldürdü Pandemiye rağmen üretimden ödün vermeyen Mersinli köylülerin yetiştirdikleri kirazlar Rusya başta olmak üzere İran ve Irak pazarında yerini aldı.

Kiraz köylülerin yüzünü güldürdü

Pandemiye rağmen üretimden ödün vermeyen Mersinli köylülerin yetiştirdikleri kirazlar Rusya başta olmak üzere İran ve Irak pazarında yerini aldı.

Köylüler 15 lira ile başladıkları kiraz hasadını 8 lira ile tamamladı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yaylalarda köylüler kiraz üretimiyle ihracat kapısını araladı. Pandemiye rağmen üretimden ödün vermeyen köylülerin yetiştirdiği kirazlar Rusya başta olmak üzere İran ve Irak pazarında yerini aldı. 15 lira ile başlayan hasadı 8 lira ile tamamlayan ilçeye bağlı Çamlı Mahallesindeki köylülerin yüzü güldü. Bin dönümde 5 bin ton kiraz üretimi gerçekleştiren ilçede hasadın bin rakım ve üstündeki köylerde devam ettiği bildirildi.

Çamlı Mahallesindeki son hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Devletimiz çiftçilerimizin elinden tuttuğu sürece hem aile bütçelerine hem ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunacaklar" dedi.

Başkan Tollu, "Bu sezonda çiftçilerimiz çok şükür nispeten iyi kazandılar. Kirazımızın fiyatı 8 ila 15 lira arasında değişti. Çamlı mahallemizde hasat bitti. Darısı daha yüksek rakımlara İnşallah. Burada çiftçilerimiz pandemi döneminde gerçekten can siperhane bir gayret sarf ettiler. Hem aile bütçelerine katkıda bulundular hem de ülkemizi doyurdular. Hatta yüksek kaliteli kirazlarımızı yurtdışına da ihraç ettik" diye konuştu.

"Çiftçimizin ve devletimizin kazandığı bir süreci birlikte yaşadık" diyen Tollu, "Ben çiftçilerimize bereketli ve bol kazanç diliyorum. Devletimiz çiftçilerimizin elinden tuttuğu sürece hem aile bütçelerine hem ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunacaklar. Ekmeğini taştan çıkaranların yaşadığı bir kent Erdemli. Bunun için biz çiftçilerimize gerçekten müteşekkiriz. Çiftçilerimize gerçekten çok şey borçluyuz. Pandemi döneminde insanlar evlerinden çıkamazken çiftçilerimiz gece gündüz demeden can siperhane çalıştılar. Çok şükür bu yıl özellikle kiraz mevsiminde çiftçilerimiz kazandı" şeklinde konuştu.

Çamlı Muhtarı Veysel Ünver de, "Bu sene kirazda müthiş bir sezon geçirdik. Üretici kazandı, çiftçi kazandı, çalışan kazandı. Kiraz yurtdışına gitti. Rusya pazarına gitti, İran'a, Irak'a gitti. Bunun devamını domateste ve şeftalide de bekliyoruz" dedi.

Üretici İlyas Erdem ise, Üretmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Onun karşılığında da kirazlarımızı çok iyi fiyata Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ettik. Arazimizin az olması nedeniyle belki çok bir üretim yapamadık ama genele baktığımızda çok şükür köylümüzün de yüzü güldü, kirazdan istediğimiz rakamı aldık. Üretmenin yanında toplamak, hasat etmekte çok önemli. Bunu yüzde 99 kendi köylülerimizle, kendi köyümüzde yaşayan insanlarla hasat edip onlara da yevmiye bazında çok iyi karşılığını verdik. Hem onlar kazandı, hem biz kazandık, hem de vergilerinden ve üretimimizden devletimizde kazandı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız