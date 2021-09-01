Kiraz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Şehit Birol Uysal Parkı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Onur Titiz, Belediye Başkanı Salih Özçınar Kutlu, Kiraz İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Satılmış Gebedek ile diğer ilgililer katıldı.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu törende yaptığı konuşmada 1 Eylül'ün Kirazlılar için var oluşla yok oluş arasındaki dönüm noktası olduğunu belirtti.

1 Eylül'ün atalarımıza duyulan minneti dile getirmek için bir vesile olduğunu dile getiren Kutlu, şunları söyledi:

"Bugünün kutlanış gayesi kuru bir kahramanlık destanından ibaret olmamalıdır. Bir milat olmalıdır. Milletimize bu mücadele ruhunu veren en önemli unsur, bağımsızlığa duyduğu aşk ve vatan için şehit olma arzusudur. Esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden, şehitlik mertebesini kendine şeref madalyası gören ruh, evlatlarına hür bir ülkede yaşama imkanını kazandırmıştır. Tarihte olduğu gibi bugün de ülkemizin dirliğini, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler olacaktır. Ancak küllerinden doğan milletimiz, aklıyla, ferasetiyle ve azmiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecek ve düşmanlarımıza fırsat vermeyecektir. Bu düşüncelerle başta, Büyük Önder, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bir kez daha kurtuluş günümüzü kutluyor ve hepinize saygılar sunuyorum."

Törende çevre ilçelerden gelen efelerin sergilediği zeybek oyunları, vatandaşların beğenisini topladı.

Kurtuluşun yıl dönümü kapsamında bugün akşam saatlerinde konser etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı