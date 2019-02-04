Kiraz İhracatçıları Hedefe Odaklandı

İZMİR AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nin lezzetlerini 180'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

Geçen yıl 832 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını vurgulayan Uçak, bu sene ise 1 milyar 50 milyon dolar hedefini ortaya koyduklarını kaydetti.

Belirledikleri ihracat hedefine ulaşmak için üreticiler ve sektörün diğer paydaşları ile Kemalpaşa'da bir araya geldiklerini ifade eden Uçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetim kurulu üyelerimiz, üretici, aracı ve ihracatçıların katılımı ile gerçekleşen toplantıda kiraz sektörü masaya yatırıldı. Ülkemiz kiraz üretiminde dünya birincisi, ihracatında ise dünya üçüncüsü. 41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik."

Kaynak: AA