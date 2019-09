Kiraz'dan CHP'nin 96. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı

08.09.2019 15:51

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin 96. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Kiraz, yayımladığı mesajında mensubu, üyesi ve temsilcisi olmaktan her zaman büyük onur duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetten daha önce 9 Eylül 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetin kurulmasından bu ülke de devrimlerin gerçekleşmesinde önemli roller üstlendiği gibi sonraki süreçte ülkenin çok partili sisteme geçmesinde çok önemli bir rol üstlenerek bu ülkeyi Cumhuriyeti demokrasiyle tanıştırmıştır" ifadelerine yer verdi.



CHP'nin ülkeyi sosyal demokrasi ile tanıştıran bir parti olduğunu ifade eden Kiraz, "Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri olan Cumhuriyetin her adımında adımları olan ve Türkiye'deki bütün dönüşümlerde imzası olan bir siyasi partidir. Bu siyasi parti Mustafa Kemal Atatürk tarafından benim iki büyük eserim var, bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyerek aslında Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Halk Partisini bizlere emanet etmiştir. Geldiğimiz süreçte yoluna en emin adımlarla tarihsel mirası ve birleştirici gücüyle bütünleşerek yoluna devam etmektedir" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünün, bugünün ve yarının partisi olduğunu dile getiren Kiraz, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Cumhuriyet Halk Partisi, bir parti olmasının ötesinde savaş meydanlarında kurulmuş olan milli mücadeleyi vermiş olan ve bunun devamında cumhuriyetin, devrimlerin yeniden hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmiş, bu ülke de demokrasi için mücadelesini sürdüren bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. Yılını yürekten gururla kutlarken, 96. Yılda Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz. 96. Yılda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yerel iktidarı kurduğunuz bu süreçte Ankara'da gerçekleştireceği etkinlikle tüm il başkanlarımıza çözüm odaklı yeni siyaset anlayışını öneren, yeni siyaset anlayışını ortaya koyan 7 maddelik bir deklarasyon yayınlayacak ve bütün il başkanlarımız ve Malatya İl Başkanı olarak biz bu çözüm odaklı siyaset anlayışını önümüzdeki dönemde ortaya koyma çabası ve gayreti içerisinde olacağız. ve bu talimatları harfiyen yerine getirme çabası içerisinde olacağız.



Önümüzdeki süreçte yerelde Türkiye genelinde yakalamış olduğumuz başarıyı yerelde de yakalayarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını mutlaka onunla bağlantılı olarak halkın öz kendi iktidarını kuracağız. Bu ülkede kimsenin dışlanmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin birinci sınıf vatandaşı olarak yaşadığı, demokrasinin kurallarının tamamen işlediği, insan hakları ve barış konusunda önemli adımlar attığımız hak, hukuk, adalet noktasında önemli adımlar attığımız ve hukukun üstünlüğünü sağladığımız herkesin mutlu, huzurlu hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyeti kuran parti, cumhuriyeti demokrasi ile buluşturan parti bugünde hak, hukuk, adalet mücadelesiyle ve bu ülkeye demokrasiyi yerleştirme mücadelesiyle emin adımlarla yoluna devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu partinin her üyesi, her seçmeni, her ferdi bu bilinçle hareket edecektir ve önümüzdeki güzel Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bu düşüncelerle kuruluş yıl dönümümüzün tekrar kutlu olmasını diliyor ve bu parti çatısı altında hep birlikte el ele kol kola mücadele edeceğimiz gibi bütün vatandaşlarımızı da demokrasiye inanan, hak, hukuk, adaletin gelişmesi gerektiğine, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarından yana olan, bu ülkenin bütün güzel insanlarını birlikte Altı okun çatısı altında birlikte yürümeye, bu çatı altında birleşmeye, kucaklaşmaya ve siyaset yapmaya davet ediyorum. Ülkenin geleceği, gençlerimizin yarınları için gelecek kuşaklar için buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bu çağrıyı da 96. yılımızda bir kez daha halkımıza yapıyor ve herkesi saygıyla selamlıyorum" - MALATYA

Kaynak: İHA