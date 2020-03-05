Kiraz'daki yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi
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Kiraz'daki yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi

Kiraz'daki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

05.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:26
Kiraz'daki yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi

'daki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Arıkbaşı Sokak'ta Süleyman Buldanlı'ya ait müstakil ahşap binada yangın çıktı.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen alzaymır hastası Emine Buldanlı, Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Buldanlı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

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