Kiraz'da uyuşturucu operasyonu

16.10.2019 16:12

İzmir'in Kiraz ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 17 kilogram kubar esrar ve 696 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliler Mahallesi'nde bir evde kubar esrar ve hint keneviri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen ikamette yapılan aramalarda, 17 kilogram kubar esrar ve 696 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA