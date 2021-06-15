Kiraz'da şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiraz'da şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi

Kiraz'da şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Kiraz ilçesinde şiddetli yağmur, bazı mahallelerde toprak kaymasına neden oldu.

İzmir'in Kiraz ilçesinde şiddetli yağmur, bazı mahallelerde toprak kaymasına neden oldu.

Taşlıyatak, Tombullar, Karabolu mahallelerinin bazı noktalarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Yerel Hizmetler Koordinatörü Ümit Kazak bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kazak, gazetecilere yaptığı açıklamada bir stabilize ve asfalt yolu da etkileyen toprak kayması nedeniyle ekiplerin bölgede çalışma yaptığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Erkan Petekkaya Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kiraz'da şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 11:19:40. #1.13#

title