Kiraz'da saman yüklü traktörün römorkunda başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü İzmir'in Kiraz ilçesinde saman yüklü traktörün römorkunda çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın, söndürüldü.

İzmir'in Kiraz ilçesinde saman yüklü traktörün römorkunda çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın, söndürüldü.

Çayağzı Mahallesi Değirmendere mevkisinde, Yılmaz Sakal yönetimindeki 43 VA 610 plakalı traktörün römorkunda bulanan samanlar alev aldı.

Yılmaz Sakal, traktörü durdururken, alevler yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı.

Kaynak: AA