Kiraz'da ormanlık alanda 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık alanda ekili 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
05.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:06
İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık alanda ekili 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri, Emenler Mahallesindeki ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce yapılan aramada, 450 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyi eken şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA