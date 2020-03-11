Kiraz'da kadınlar günü etkinliği İzmir'in Kiraz ilçesinde şehit anneleri ve halk eğitim merkezi kurslarına devam eden kadınlar için etkinlik düzenlendi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde şehit anneleri ve halk eğitim merkezi kurslarına devam eden kadınlar için etkinlik düzenlendi. İlçe belediyesi ev sahipliğinde Şehit Özgür Küçük Sosyal tesislerinde düzenlenen programa Kaymakam Emin Kaymak, Belediye Başkanı Saliha Özçınar, İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dr. Didem Ayyıldız, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanglay da katıldı. Öte yandan Didem Ayyıldız'ın Kiraz Devlet Hastanesinde şehit Birol Uysal'ın babası Avni Uysal'ı da ziyaret ettiği belirtildi. Kaynak: AA