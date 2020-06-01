Kiraz'da Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 757 kök hint keneviri ele geçirildi.
01.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:51
İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 757 kök hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri Haliller Mahallesinin ormanlık alanında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 757 kök Hint keneviri ele geçirilirken ekipler, uyuşturucu maddeyi yetiştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA