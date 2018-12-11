Kiraz'da Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ceritler Mahallesi'nde dere kenarında yerde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede şahsın 18 yaşındaki Hasan Makas olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Makas'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Makas'ı en son gören 2 kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.