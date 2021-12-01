Kiraz'da coğrafi işaret tescilli Çavuşdağ fasulyesinin tanıtımı yapıldı

Ödemiş Ticaret Odası tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınarak markalaşan Çavuşdağ fasulyesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kiraz Belediyesi Hisar Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Kiraz'ın Çavuşdağ fasulyesinin coğrafi işaret almasından mutluluk duyduklarını belirterek, Çavuşdağ fasulyesinin, oda tarafından alınan dördüncü coğrafi işaretli ürün olduğunu söyledi.

Çavuşdağ fasulyesinin özelliklerine değinen Eriş, "Fasulyemizin özelliği deniz seviyesinin 900 metre üzerindeki yaylalarda yetişmesidir. Yaylalarda ilaçlama, gübreleme yapılmadan yetiştirilen bir ürün. Ayrıca protein ve şeker oranının diğer kuru fasulyelerden çok daha üstün olduğu, Ege Üniversitesi laboratuvarlarındaki analiz sonuçlarıyla görülmüştür." diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünler listesine Çekiçli Zeytinyağı, Ödemiş Köftesi ve Bozdağ Kestane Şekerinin yanı sıra Çavuşdağ fasulyesini de eklemiş olduklarını aktaran Eriş, "Ödemiş teneke tulum loru ve teneke tulum peynirini de marka işareti mevcuttur. Böylelikle hizmet ettiğimiz bölgede 6 farklı ürünü tescillendirdik" dedi.

Kiraz Tarım ve Orman İlçe Müdürü Engin Özpınar da Kiraz'ın büyükbaş hayvancılıkla anılan ilçenin Çavuşdağ fasulyesiyle de tanıtılmaya başlandığını söyledi.

Fasulyenin rakım nedeniyle 6 mahallede yetiştirildiğini aktaran Özpınar, "Fasulyenin gördüğü tek su çiftçimizin alın teri, başka sulama imkanımız yok. Sadece toprağa ekiliyor daha sonra da toplamaya geliniyor. Şu anda çok fazla üretimimiz yok ama bundan sonra artıracağız. Bundan sonra ilçemiz Çavuşdağ fasulyesiyle anılacaktır." diye konuştu.

Toplantıya Kiraz Belediye Başkan Vekili Erol Çomak ve Çavuşdağ fasulyesi üreticileri katıldı. Ödemiş Ticaret Odası tarafından Çavuşdağ yaylasındaki bazı üreticilere plaket takdimi yapıldı. Ayrıca etkinliğe katılanlara Çavuşdağ Fasulyesi ikramı yapıldı.