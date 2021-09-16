Kiraz'da 34. Ahilik Haftası kutlandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde 34. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve beraberindeki heyet Kiraz Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Halit Özmen ile birlikte Kaymakam Onur Titiz ve Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı ziyaret etti.

Mutlu, Kiraz'da sanayi sitesi esnafıyla buluştuğu kahvaltıda yaptığı konuşmasında, her yıl eylül ayının ikinci haftasını Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı olarak kutladıklarını söyledi.

Ahilik Haftası nedeniyle sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mutlu, "Teknoloji hangi sınırları zorlarsa zorlasın, atom çağı, uzay çağı, bilim çağı adı ne olursa olsun insan olgusu var oldukça değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan değerler vardır. İşte Ahilik bu değerlerden biridir. Bu yıl bilindiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Ahi Evran" yılıdır. Ayrıca Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılına denk gelmesi nedeniyle UNESCO, Ahi Evran Veli törenlerini kutlama programına alınmıştır. Bu iki nedenden dolayı bu yıl Ahilik haftası kutlamaları daha da bir önem kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Onur Titiz ise Ahiliğin 13. yüzyılda Hacı Bektaşi Veli'nin Ahi Evran'a tavsiyeleriyle kurulduğunu hatırlatarak, "Ahiliğin ana yapısına baktığımız zaman usta çırak ilişkisini temin eden eğitim rolünü toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal boyutunu, 13. yüzyılda Selçuklar döneminde Moğol isyanını bastırmadaki, engellemedeki toplumsal gücünü hepimiz biliyoruz. " dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da 34. Ahilik Haftasını kutladı.

Etkinlik kapsamında Mimus Performans Sanatı'nın Canlı Heykel ekibi ile birlikte yüzyıllık esnafların figürleri sergilendi, kortej yürüyüşü yapıldı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.