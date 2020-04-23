Kiraz'da 23 Nisan'da doğan çocuklar unutulmadı
İzmir'in Kiraz ilçesinde, 23 Nisan'da doğan çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı.
23.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:37
İzmir'in Kiraz ilçesinde, 23 Nisan'da doğan çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı.
Kaymakam Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın talimatıyla 23 Nisan'da doğan Kiraz'daki 19 çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
Pasta ve hediyelerle evlere giden ekipleri kapıda gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Kaynak: AA