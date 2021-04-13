Kiraz Belediyesi ramazan pidesini 1,25 liradan satışa sunacak

Kiraz Belediyesine ait ekmek fırınında 250 gram ramazan pidesi 1,25 liradan satılacak.

Kiraz Belediyesine ait ekmek fırınında 250 gram ramazan pidesi 1,25 liradan satılacak.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar, gazetecilere, Kirazlılara hijyenik koşullarda, katkısız ve uygun fiyatlı ekmek sunmak için kurulan fırınının ramazanda da yoğun şekilde çalışacağını söyledi.

Fırında günlük 5 bin ramazan pidesi üretmeyi planladıklarını dile getiren Özçınar, "Ramazan ayı paylaşım ayıdır. Hepinizin ramazan ayını kutluyorum. Biz her sene yaptığımız gibi fırınımızda pide üretmeye başladık. Salgını da göz önüne alarak 250 gram ramazan pidesini 1,25 liradan satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı