Kiraz Belediyesi ramazan pidesini 1,25 liradan satışa sunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiraz Belediyesi ramazan pidesini 1,25 liradan satışa sunacak

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Kiraz Belediyesi ramazan pidesini 1,25 liradan satışa sunacak

Kiraz Belediyesine ait ekmek fırınında 250 gram ramazan pidesi 1,25 liradan satılacak.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Kiraz Belediyesine ait ekmek fırınında 250 gram ramazan pidesi 1,25 liradan satılacak.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar, gazetecilere, Kirazlılara hijyenik koşullarda, katkısız ve uygun fiyatlı ekmek sunmak için kurulan fırınının ramazanda da yoğun şekilde çalışacağını söyledi.

Fırında günlük 5 bin ramazan pidesi üretmeyi planladıklarını dile getiren Özçınar, "Ramazan ayı paylaşım ayıdır. Hepinizin ramazan ayını kutluyorum. Biz her sene yaptığımız gibi fırınımızda pide üretmeye başladık. Salgını da göz önüne alarak 250 gram ramazan pidesini 1,25 liradan satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Diego Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kiraz Belediyesi ramazan pidesini 1,25 liradan satışa sunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:22:01. #1.14#
title