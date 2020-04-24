Kiraz ağaçları çiçek açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kiraz ağaçları çiçek açtı - Haberler
Sultandağı, Afyon, Güncel, Haber

Kiraz ağaçları çiçek açtı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetişen ve uluslararası pazarda kendine yer edinen kiraz ağaçları baharın gelişiyle çiçek açınca ortaya güzel görüntüler yansıdı.

24.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:51
Kiraz ağaçları çiçek açtı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetişen ve uluslararası pazarda kendine yer edinen kiraz ağaçları baharın gelişiyle çiçek açınca ortaya güzel görüntüler yansıdı. 

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kiraz üretiminde önemli yere sahip Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçeleri, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından havadan ve karadan görüntülendi. Yılda 40 bin ton kirazın üretildiği 22 bin hektarlık alanda bulunan bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları, doyumsuz manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen kiraz bahçelerinin yanı sıra çiçeklerin açmasıyla bölgedeki arıcılık faaliyetleri de hız kazandı. Sultandağı'nda yetişen kirazların yüzde 60'ı ihraç ediliyor. Sultandağı kirazı, İngiliz Kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ulaşıyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Haberler
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Uzman isim, Türkiye'deki çekirge istilasına karşı kullanılacak yöntemi söyledi Haberler
Uzman isim, Türkiye'deki çekirge istilasına karşı kullanılacak yöntemi söyledi
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
CHP'li vekilin 'Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok' paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi Haberler
CHP'li vekilin "Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok" paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Mustafa Varank Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Kibariye Harun Tan Aslı Enver Ebru Şallı
Spor Podolski Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ramazan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Kiraz ağaçları çiçek açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 21:59:43. #1.14#
title