Kiraz Ağaçları Çiçek Açtı

- Çiçek açan kiraz ağaçlarından detaylar

Fotoğraf çektirenlerin görüntüleri WASHINGTON - Washington DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan "Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali" döneminde çiçek açtı. 1912'de Tokyo'nun "kardeş şehir" seçilmesiyle birlikte Japonya tarafından gönderilen kiraz ağaçları, oluşturdukları güzel görüntülerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA