Kiraz ağacı hasat zamanında hem meyve verdi hem çiçek açtı
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Kiraz ağacı hasat zamanında hem meyve verdi hem çiçek açtı

TOKAT'ta, üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan kiraz ağacı, görenleri şaşırttı.

Kiraz ağacı hasat zamanında hem meyve verdi hem çiçek açtı
17.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:23

TOKAT'ta, üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan kiraz ağacı, görenleri şaşırttı. 

Tokat merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Büyükyıldız köyünde kiraz yetiştiriciliği yapan evli 3 çocuk babası Seyfettin Yavuz (41), kiraz ağaçlarını hasat etmeye başladı. Yavuz, dallarında kiraz bulunan ağacın, yeniden çiçek açtığını gördü. Kirazın hasat edilmesi gereken zamanda çiçek açmasına çok şaşırdığını belirten Yavuz, iklim değişiklikleri nedeniyle ağaçların strese girdiğini kaydetti.

'AĞAÇLAR STRESE GİRDİ'

Ağaçta hem meyve hem de çiçeği görünce şaşırdığını belirten Seyfettin Yavuz, "Bahçemi ve meyvelerimi geziyordum. Bir anda dikkatimi çekti. Çünkü böyle her zaman karşılaştığımız bir olay değil. Şu anda meyve hasat zamanı ve hasatla birlikte çiçeği bir arada görmek bizi biraz etkiledi. Benim de o yüzden dikkatimi çekti. Normalde bahar mevsimi bizim burada mayıs ayında biter. Ama şimdi bahar mevsimi uzadığı ve yaz mevsimine sarktığı için ağaçlar strese girdi. Büyük ihtimalle o yüzden, bir taraftan meyve hasadı yaparken diğer taraftan da ağaçlarımızın çiçek açtığını fark ettik. Köyümüzdeki yaşlı amcalarımıza sorduk. Bugüne kadar böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar. Onlar da duyduklarında ilginç karşılıyorlar" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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