Kirasını almak için girdiği evde şoke oldu
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Hürriyet Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kirasını almak için girdiği evde şoke oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ödenmeyen kirasını almak için daireye giren ev sahibi şoke olup, hemen polisi aradı.

22.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:27
Kirasını almak için girdiği evde şoke oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ödenmeyen kirasını almak için daireye giren ev sahibi şoke olup, hemen polisi aradı.

Olay, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde kalan kiracının parayı ödememesi üzerine ev sahibi N.Y., söz konusu daireye gitti. Eve giren N.Y., yatak bazasının altında şüpheli 3 paket olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısından alınan izin ile polis ekipleri dairede muhtar nezaretinde arama gerçekleştirildi. Aramada yatak odasında bulunan bazanın içine saklanmış ve muşambaya sarılı 3 paket bulundu. Narkotik ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin kokain olduğu öğrenildi. Polis, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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