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"Kiranın yüksek olması konut azlığından"

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Ekonomi

"Kiranın yüksek olması konut azlığından" Gayrimenkul Danışmanı Can Seyhan: "Geçen yıl 800 ile bin TL arasında talep gören bir daire, şu anda bin 500 ile bin 800 TL'den işlem görür" Kayseri'de geçen yıl 800 ile bin TL arasında talep gören bir daire, şu anda bin 500 ile bin 800 TL'den işlem...

"Kiranın yüksek olması Konut azlığından"

Gayrimenkul Danışmanı Can Seyhan:

"Geçen yıl 800 ile bin TL arasında talep gören bir daire, şu anda bin 500 ile bin 800 TL'den işlem görür"

KAYSERİ - Kayseri'de geçen yıl 800 ile bin TL arasında talep gören bir daire, şu anda bin 500 ile bin 800 TL'den işlem görürken Gayrimenkul Danışmanı Can Seyhan; "Sıfır konut üretimimiz azaldı. Konuta talep fazla ama üretim az. Bu durum kiralık daire bulunamamasının sebepleri içerisinde" dedi.

Kayseri'de kiralık daira konusunda büyük bir açık olduğunu, son 3-4 aydır müşterilerin taleplerine karşılık veremediklerini belirten Akdamar Gayrimenkul Danışmanı Can Seyhan; geçen yıl 800-bin TL arasında olan dairenin bu yıl bin 500- b in 800 TL arasında işlem gördüğünü kaydetti. Konuta talebin fazla ancak konut üretiminin az olduğunu belirten Seyhan, bu durumun daire fiyatlarını artırdığını ifade etti. Seyhan; "Kayseri'de kiralık ev konusunda 3-4 aydır müşterilerimizin taleplerine karşılık veremiyoruz. Kiralık daire konusunda büyük bir açık, büyük bir eksiklik mevcut. Bunun sebepleri; pandeminin yavaş yavaş dünyadan ve ülkemizden etkisini çekmeye başlaması, ertelenen düğün, atamalar, eğitim-öğretimin yeniden başlaması ve üniversitelerin açılması kiralık dairelerde talebi oldukça artırdı. Haliyle müşterilerimizin taleplerini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Fiyatlar ise arz talep meselesi. Ülkemizde bildiğimiz gibi talebi çok olan bir ürününün fiyatı artar. Bu nedenle yaklaşık olarak geçen yıldan bu yıla enflasyonu 3'e katlayacak şekilde fahiş şekilde bir fiyat artışı mevcut. Geçen sene 800 ile bin TL arasında talep gören bir daire, şu anda bin 500 ile bin 800 TL'den işlem görüyor. Aşırı derecede göç alıyoruz. Düğünlerin artış göstermesi, üniversite öğrencilerinin okullarına dönmesi talebi oldukça artırdı. Taleplere karşılık veremememizin sebeplerinden bir tanesi de inşaat maliyetlerinin yükselmesi buna büyük bir etken oldu. Bir yıl içerisinde neredeyse yüzde 150 oranında inşaat fiyatlarında artış oldu. Haliyle bu da konut üreticilerin işlerini durma noktasına getirdi. Sıfır konut üretimi azaldı. Konuta talep fazla ama üretim az. Bu durum da kiralık daire bulunamamasının sebepleri içerisinde" ifadelerini kullandı.

Kiranın yüksek olması konut azlığından

Kiranın yüksek olması konut azlığından

Kiranın yüksek olması konut azlığından

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'Kiranın yüksek olması konut azlığından' - Haberler Ekonomi
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