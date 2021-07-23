Kıran ve Sonel Ünye'de
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Kıran ve Sonel Ünye'de

Kıran ve Sonel Ünye'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı'nın son gününde Ünye ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı'nın son gününde Ünye ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı nedeniyle halkla iç içe olmaya devam eden Ordu Valisi Tuncay Sonel ile memleketi Ünye'ye ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bir araya geldi. Vatandaşların arasına katılan Kıran ve Sonel herkesle bayramlaşmayı da ihmal etmedi.

Kurban Bayramı'nın son gününde bir araya gelen her iki isimde Ünye'de diğer ziyaretlerine devam etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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