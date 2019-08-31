31.08.2019 16:46

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İçeride nasıl teröristleri temizlediysek şimdi de Irak'ta, Suriye'de bize yöneltilen terör örgütlerinin köküne kibrit suyu koymak için Kıran ve Pençe harekatlarını da zaferle neticelendireceğiz inşallah." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığınca 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde Türkiye'yi üç kat büyüttüklerini söyledi.

Türkiye'de 2002 yılında 65 milyon nüfusla 236 milyar dolar üretimin söz konusu olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Şimdi 82 milyonuz ve 850 milyar dolar gayrisafi milli hasıla var. 2008 krizinden sonra dünyada en büyük 10 yatırımın 6'sını Türkiye gerçekleştirdi ve milletin hizmetine sunuldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamda insanlığın umudu ve vicdanı bir noktaya geldiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, "Türkiye, bugün bölgesinde ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerle interaktif dış politika yürüterek güvenli bölge oluşturma suretiyle 4 milyon misafirimizin kendi ülkesinde yaşayabilmesi noktasında önemli adımlar atıyor. Diğer taraftan, Doğu Akdeniz'de ülkemizin 600 yıllık enerji ihtiyacına denk gelecek, 100 yıl önce Musul ve Kerkük ile kaybettiğimiz tarihi fırsatları tekrarlamadan bölgemizin istikrarlı şekilde, doğru, uluslararası hukuka uygun paylaşımla dik, kararlı durarak milli güvenliğimizden taviz vermeyecek şekilde dış politika yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akbaşoğlu, "İçeride nasıl teröristleri temizlediysek şimdi de Irak'ta, Suriye'de bize yöneltilen terör örgütlerinin köküne kibrit suyu koymak için Kıran ve Pençe harekatlarını da zaferle neticelendireceğiz inşallah." dedi.

Akbaşoğlu, Cumhuriyet kurulduktan sonra iki defa sınır ötesi harekat yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde El Bab, Cerablus, Azez, Afrin Harekatı. Afrin'de ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Bu, dalgalanmaya devam edecek. Bundan sonraki adımlarımızla, güvenli bölge oluşturulmayla ilgili bizimle doğru partnerlik yapacaklarla beraber bunu gerçekleştireceğiz. Bizi aldatmaya yönelik bir operasyon söz konusu olursa buna asla müsaade etmeden kendi göbeğimizi kendimiz keserek gereği neyse mutlaka yapacağız."

Toplantıya AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve partililer katıldı.

Kaynak: AA