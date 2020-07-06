Kıran Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcak havalardan bunalan bazı vatandaşlar, serinlemek için kırsal Kıranköy Mahallesi'nde bulunan şelaleyi tercih ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcak havalardan bunalan bazı vatandaşlar, serinlemek için kırsal Kıranköy Mahallesi'nde bulunan şelaleyi tercih ediyor. 1900 metre rakımlı mahallede bulunan ve ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olan şelale, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilgi odağı haline geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Kıran Şelalesi ve Kıran Yaylası, serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerden ilgi görüyor. Serinlemek için gelenler, eşsiz doğal güzellikler arasında dinlenip öz çekim yapıyor. Kaynak: AA