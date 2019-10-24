Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor

24.10.2019 13:00

Van I·l Jandarma Komutanlıgˆınca başlatılan "Kıran-S¸ehit GK Kerem Karakoç 2019-218"operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim tarihinde başlatılan operasyonun üçüncü gününde, Van Aruh yaylasındaki dağlık arazide 2 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 4 kalas¸nikof piyade tu¨fegˆi, bir M16 piyade tu¨fegˆi, bir dragunov keskin nis¸ancı tu¨fegˆi, 18 anti tank roketatar mu¨himmatı, 17 anti personel roketatar mu¨himmatı, 47 roketatar mu¨himmatı sevk fis¸egˆi, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalas¸nikof s¸arjo¨ru¨, 5 M16 s¸arjo¨ru¨, 4 dragunov s¸arjo¨ru¨, çok sayıda fis¸ek, 5 elektrikli fu¨nye, bir Yaesu el telsizi, 25 o¨rgu¨tsel kıyafet, 3 bos¸ tu¨p ve c¸ok sayıda yas¸am malzemesi bulundu.

Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen malzemelerden delil niteligˆi tas¸ıyanlar muhafaza altına alınırken, digˆerleri imha edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA