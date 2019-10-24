Kıran operasyonunda terör örgütüne ait sığınak bulundu

24.10.2019 12:15

Jandarma Genel Komutanlığı, devam eden Kıran operasyonları ile PKK/KCK terör örgütünün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indiriyor. Operasyonlarda terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218" operasyonunda yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı bir sığınak ele geçirildi. 20 Ekim'de başlatılan operasyonun üçüncü gününde Aruh Yaylası'nda dağlık arazide Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komandolarının yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında iki sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 18 antitank roketatar mühimmatı, 17 antipersonel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 Dragunov şarjörü, 300 adet 5-56 mm fişek, 150 adet 7-62 mm fişek, 5 elektrikli fünye, 1 Yaesu el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerleri ise yerinde imha edildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği vurgusu yapıldı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA