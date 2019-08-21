Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği ele geçirildi
Hakkari kırsalında düzenlenen Kıran Operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari kırsalında düzenlenen Kıran Operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamadı, 18 Ağustos 2019 tarihinde jandarma, PÖH ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen temas araması esnasında toplamda 3 ayrı sığınak içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; 4 adet bixi makineli tüfek ve yedek namluları, 4 bin 800 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 500 adet uçaksavar mühimmatı, bin 800 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 110 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet havan mühimmatı, 110 adet anti tank roketatar mühimmatı, 30 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere fünye, 16 adet pil bloğu, 80 metre kablo, 1 adet jeneratör, 1 adet gaz ocağı, 2 jelikan mazot, 20 litre motor yağı, 1 adet kırıcı-delici, 28 adet mutfak tüpü, 1 adet şemsiye, 1 adet gece görüş gözlüğü, 4 adet spor ayakkabı, 4 adet elbise, 8 adet panço ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ