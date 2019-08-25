25.08.2019 11:25

İçişleri Bakanlığı koordinesiyle bölücü terör örgütüne yönelik Hakkari, Şırnak ve Van illerinde düzenlenen Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24-25 Ağustos 2019 günü Şemdinli ilçesi Tuğlu Bölgesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA