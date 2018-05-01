Kıran Kırana Rekabette Pazartesi Akşamının Galibi Söz Dizisi Oldu
İddialı yapımların boy gösterdiği pazartesi akşamının reyting galibi Söz dizisi oldu. Çukur'un ikinci sırada yer aldığı listede üçüncülük koltuğuna Survivor oturdu.
Birbirinden iddialı yapımların kıyasıya rekabet halinde olduğu pazartesi akşamının reyting galibi bu haftada değişmedi.
SÖZ DİZİSİ YİNE ZİRVEDE
Star TV'de yayınlanan Söz dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisi, üçüncü sırada ise TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yer aldı.
AB'DE BİRİNCİLİK ÇUKUR'UN
AB'de birincilik Çukur'un, ikincilik Survivor'ın, üçünncülük ise Survivor Ekstra'nın oldu.
İşte pazartesi gününün reyting sıralaması;
YORUMLAR (16)
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siyah beyaz aşkın 18 de olmasına sevindimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cukur evımızCevap Yaz Yayından KaldırDURUM:LEYLAA: Çukura düş emiiii:)2 1 Yayından Kaldır
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Hay çukur kadar başiniza taş düş sun her yerde o vartolunun dövmesi var ya bizim evin karşisindaki duvara bile yapmişlar ergenlerrr :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kral dizi siyah beyaz aşk.bi izleyin her saniyesi heyecan.4 bölümdür vartolu sarışın aşkı bayi.filmde amaç yok.nereye gidiyor.tabiki çukura.final yakindirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır