Kıran Kırana Rekabette Pazartesi Akşamının Galibi Söz Dizisi Oldu

Kıran Kırana Rekabette Pazartesi Akşamının Galibi Söz Dizisi Oldu

İddialı yapımların boy gösterdiği pazartesi akşamının reyting galibi Söz dizisi oldu. Çukur'un ikinci sırada yer aldığı listede üçüncülük koltuğuna Survivor oturdu.

Birbirinden iddialı yapımların kıyasıya rekabet halinde olduğu pazartesi akşamının reyting galibi bu haftada değişmedi.

SÖZ DİZİSİ YİNE ZİRVEDE

Star TV'de yayınlanan Söz dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisi, üçüncü sırada ise TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yer aldı.

AB'DE BİRİNCİLİK ÇUKUR'UN

AB'de birincilik Çukur'un, ikincilik Survivor'ın, üçünncülük ise Survivor Ekstra'nın oldu.

İşte pazartesi gününün reyting sıralaması;

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