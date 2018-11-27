Kıran: "Fetö'cüleri Aranızda Barındırmayın"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İsviçre'deki Türk vatandaşlarına seslenerek, "FETÖ'cüleri aranızda barındırmayın." çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Afganistan Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'de bulunan Kıran, Lozan Türk Birliğinde vatandaşlarla buluştu.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve muhabbetlerini getirdiğini ifade ederek, "Buradaki varlığınız, buradaki gücünüz Türkiye için çok önemli." dedi.

Türkiye'nin dünyanın pek çok bölgesine insani yardımda bulunduğuna dikkati çeken Kıran, sadece Afganistan'ın kalkınması için son 16 yılda 1 milyar dolardan fazla yardım yaptıklarını söyledi.

Kıran, Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumuna geldiğini hatırlatarak, "Dolayısıyla ülkenizle ne kadar gurur duysanız, Türkiye'nin gücüyle burada ne kadar güçlenseniz azdır. Bu gücü de her zerrenizde hissetmelisiniz ki yaşadığınız sorunlara karşı gücünüz ve direnciniz artsın." diye konuştu.

"Başaramadılar"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz başarısız darbe girişimine de değinen Kıran, Türkiye'nin çok büyük bir badireyi atlattığını söyledi.

Kıran, FETÖ'nün en kanlı planını 15 Temmuz'da uyguladığına dikkati çekerek, "Ama başaramadılar. Türk milleti o akşam sizlerin burada ettiğiniz dualarla, sizlerin de meydanlara çıkmasından aldığı güçle meydanlarda tanklara karşı göğsünü siper ederek bu hain girişimi bastırdı ve bastırmaya da devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz FETÖ nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin iki eli onların yakasında olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi örnekleriyle anlatan Kıran, "FETÖ'yü bu ülkelerin size karşı kullanıp aranıza nifak sokmasına müsade etmeyin. FETÖ'cüleri aranızda barındırmayın. Barındırmadığını biliyoruz ama aranıza nifak sokmalarına ve bu ülkelerin de FETÖ'yü sahiplenmesine müsaade etmeyin. Bunun yolu da yine sizin birliğinizden, beraberliğinizden ve dayanışmanızdan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran'ın vatandaşlarla buluşmasına, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, Türkiye'nin Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Beliz Celasin Rende, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin, İsviçre'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.