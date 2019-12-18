Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu nedir? Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu 2019

18.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:53

Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu hangi bölgeleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı, bölgede terör gruplarının varlığını sonlandrımak ve kış üslenmesini engellemek maksadıyla operasyonu başlattı. Söz konusu operasyon Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca yürütülüyor. Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonunda kaç personel görev alıyor?

KIRAN-8 SEHİ ORMANLARI OPERASYONU HANGİ BÖLGEDE?

Bitlis ve Siirt illerinde terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülüyor.

Bakanlığın açıklamasında operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel tim görev alıyor. Yine bölücü terör örgütüne karşı yürütülen Kıran Operasyonu da tüm hızıyla sürüyor.