Kıran-6 operasyonu başladı
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Kıran-6 operasyonu başladı

Kıran-6 operasyonu başladı.

13.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:45
Kıran-6 operasyonu başladı

Kıran-6 operasyonu başladı. , Hakkari ve illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor.


Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatıldı.


Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel (157 operasyonel tim) görev alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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