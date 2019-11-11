"Kıran-5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran 5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi.
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran 5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 07-09 Kasım'da yürütülen "Kıran-5" operasyonunun Muş bölgesi faaliyetleri neticesinde, tespit edilen 17 sığınak, depo ve toprağa gömülü 23 jelikan bidon ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda 250 kilogram amonyum nitrat, 130 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, çift göz gece görüş dürbünü, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği monte mamili, 2 el yapımı patlayıcı yapımı için gübre öğütme makinesi, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, el dürbünü, 12 tüp, patlamamış mühimmat, 0,9 KW jenaratör, 4 akü, 395 çeşitli ebatlarda pil, rüzgar ölçme cihazı, 15 şemsiye, 280 metre kablo, hücum yeleği, 80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 uyku tulumu, 3 sırt çantası, keskin nişancı kıyafeti, 22 takım leşker kıyafeti, 36 örgütsel doküman, cep telefonu, 709 diğer muhtelif yaşam/giyim malzemesi, 60 çift muhtelif marka ayakkabı, 170 kadın iç giyim malzemesi, 110 metre naylon branda, 40 metre çelik tel, 427 paket/ampul antibiyotik ilaç, 91 paket/ampul ağrı kesici ilaç,196 adet tıbbi malzeme (diş çekimi/ameliyat), 25 kilogram tütün, 917 kilogram muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Sığınaklar ve depo imha edildi."
Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Haber Videosu: "Kıran-5" operasyonunda 17 sığınak imha edildi