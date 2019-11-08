Kıran-5 Operasyonu başlatıldı (6)

08.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:32

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır-Muş-Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyona Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.

Kaynak: AA