Kıran-5 operasyonu başladı

Kıran-5 operasyonu başladı

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik 2 bin 625 personelin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.

08.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:16
Kıran-5 operasyonu başladı

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik 2 bin 625 personelin katılımı ile Kıran-5 operasyonu başlatıldı.


Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 179 operasyonel timden oluşan 2 bin 625 personel görev alıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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