Kıran 11 terör operasyonu başlatıldı
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Kıran 11 terör operasyonu başlatıldı

Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma...

21.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:20
Kıran 11 terör operasyonu başlatıldı

İli bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca "KIRAN-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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