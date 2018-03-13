Kiralık Otomobille Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zanlılar Yakalandı

Kiralık Otomobille Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zanlılar Yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kiralık Otomobille Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zanlılar Yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda, Gaziantep çevre yolunda durdurulan otomobilde 27 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Kiraladıkları otomobille uyuşturucusu sevkiyatı yapan Mehmet Veysi A., Erkan A., Yağmur A. Özge A. ve Ümmühani A. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

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