Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da, kiraladıkları otomobille inşaat demiri çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, kiraladıkları otomobille inşaat demiri çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'den kiraladıkları otomobille İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ne gelen Erkan U. (36) ve Erkan D. (37), bir inşaattan demir çaldı. İnşaat alanından demir çalındığını fark eden güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada çalınan demirler bulundu.

"EKMEK PARASI AĞABEY"

Polis ekiplerinin 'Ne yapıyorsunuz burada?' sorusuna, şüphelilerden Erkan U., "Ekmek parası ağabey" şeklinde cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.


Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, İnegöl, İnşaat, Polis, Güncel, Haber

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