Kiralık otelde demirbaş malzeme hırsızlığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiralık otelde demirbaş malzeme hırsızlığı

Kiralık otelde demirbaş malzeme hırsızlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladığı otelin demirbaşlarını çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladığı otelin demirbaşlarını çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda televizyon, ses kolonu, spot ışık, ahşap masa ve sandalyeler ele geçirildi.

Yavrudoğan Mahallesinde faaliyet gösteren otelin sahibi İ.S.A.'nın oteli kiralayan şirket tarafından otele ait demirbaş malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde çalınan demirbaş malzemelerin Yayla ve Aşağıpazarcı Mahallelerinde E. K. isimli şahsın evinde ve iş yerinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 27 adet televizyon, 3 adet ses amfisi, 3 adet büyük ses kolonu, 24 adet çeşitli ebatlarda led spot ışık, 6 adet ahşap masa, 12 adet ahşap sandalye, 16 adet sandalye, 1 adet sanayi tipi fritöz ve 1 adet sanayi tipi tost makinası ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E. K., gözaltına alındı. - ANTALYA

Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak

Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak

 Bakan Koca istedi! Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Bakan Koca istedi! Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

 39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title