İstanbul'da Kiralık Katil, İkinci Kez Yanlış Kadını Vurmuş

İstanbul Kağıthane'de başkasını öldürmek için tutulan kiralık katilin, bir çocuk annesi Zübeyde Kahraman silahla öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. 2005 yılında da yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğü belirlenen kiralık katil Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Kağıthane'de 10 Ağustos 2018'de evinin önünde oturan bir çocuk annesi Zübeyde Kahraman silahla öldürülmesine yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Kahraman'ı yanlışlıkla vuran Murat Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

150 BİN LİRA KARŞILIĞINDA İNSAN ÖLDÜRMESİ İSTENDİ

İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi'nin 10 yıl önce Eyüp'te o dönemki değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları anlatıldı. Terzi'nin arazinin değerinin 250 bin dolar olduğunu öğrenmesi üzerine iki aile arasında husumet çıktığı, bu husumetin adam öldürmeye kadar vardığı anlatıldı. İddianamede, Akkuş ailesinin Ramazan Kuruöz ile 150 bin liraya anlaşarak Terzi ailesinden birisini öldürmesi için kiralık katil bulmasını istediği anlatıldı.

YANLIŞLIKLA 1 ÇOCUK ANNESİNİ VURDU

İddianamede, Kuruöz'ün adamlarından Murat Kaya'yı görevlendirdiği, Kaya ve diğer şüphelilerin günlerce olay yerinde keşif yaptıkları kaydedildi. Olay günü Murat Kaya'nın açtığı ateş sonucu Hamza Terzi'nin bu sırada evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman'ın da vurularak öldüğü hatırlatıldı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DA YANLIŞLIKLA VURDU

Öte yandan Tetikçi Murat Kaya'nın 2005'de de yine kiralık katil olarak yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğü ve bir yıl önce izin ihlali yaparak cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, Murat Kaya hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler Akın Ak, Ergün Şahin, Ramazan Kuruöz ve Sezai Bozyel hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede 6 şüpheli hakkında ise ise 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs azmettirmek'ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.

Kaynak: İHA