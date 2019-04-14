İstanbul'da Kiralık Katil, İkinci Kez Yanlış Kadını Vurmuş
Bir ailenin 150 bin liraya tuttuğu kiralık katil, günlerce keşif yaptıktan sonra hedefiyle ilgisi olmayan Zübeyde Kahraman'ı öldürdü. Kiralık katilin daha önce de 6 yaşındaki çocuğu yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.
İstanbul Kağıthane'de başkasını öldürmek için tutulan kiralık katilin, bir çocuk annesi Zübeyde Kahraman silahla öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. 2005 yılında da yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğü belirlenen kiralık katil Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenildi.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Kağıthane'de 10 Ağustos 2018'de evinin önünde oturan bir çocuk annesi Zübeyde Kahraman silahla öldürülmesine yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Kahraman'ı yanlışlıkla vuran Murat Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
150 BİN LİRA KARŞILIĞINDA İNSAN ÖLDÜRMESİ İSTENDİ
İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi'nin 10 yıl önce Eyüp'te o dönemki değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları anlatıldı. Terzi'nin arazinin değerinin 250 bin dolar olduğunu öğrenmesi üzerine iki aile arasında husumet çıktığı, bu husumetin adam öldürmeye kadar vardığı anlatıldı. İddianamede, Akkuş ailesinin Ramazan Kuruöz ile 150 bin liraya anlaşarak Terzi ailesinden birisini öldürmesi için kiralık katil bulmasını istediği anlatıldı.
YANLIŞLIKLA 1 ÇOCUK ANNESİNİ VURDU
İddianamede, Kuruöz'ün adamlarından Murat Kaya'yı görevlendirdiği, Kaya ve diğer şüphelilerin günlerce olay yerinde keşif yaptıkları kaydedildi. Olay günü Murat Kaya'nın açtığı ateş sonucu Hamza Terzi'nin bu sırada evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman'ın da vurularak öldüğü hatırlatıldı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DA YANLIŞLIKLA VURDU
Öte yandan Tetikçi Murat Kaya'nın 2005'de de yine kiralık katil olarak yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğü ve bir yıl önce izin ihlali yaparak cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
İddianamede, Murat Kaya hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler Akın Ak, Ergün Şahin, Ramazan Kuruöz ve Sezai Bozyel hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede 6 şüpheli hakkında ise ise 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs azmettirmek'ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.
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Herif daha önce çocuğu vurup öldürmüş hangi izinle sokağa salmışlar adam kaçmış neyin izni bu nasıl iş kafayı sıyırmamak imkansız bu ülkede.Cevap Yaz 32 Yayından Kaldır
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Aman aman buna çok dikkat . Ortalık çakal dolu ne olur ne olmaz . kurşun kördür kime isabet eder bilinmez Allahım bizleri kötülerden korusun iyi insanlar çoğalsın .Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Haftaya cumaya dolar 6yi zorlar birdaha zam gelir.birdaha zam gelir.Her actigimda bu ne böyle ücuncu sayfayi kaldirin hic tiklamadim gerek yok gundeme gelin artik da.Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Soğan 10 lira oldu..doları falan solladı..ülke nereye gidiyor..?Cevap Yaz 21 6 Yayından KaldırALPER: Dingil yalan konusma sogan patates eletrik su tlf bunlar yalanmi malTüm 9 yorumu okumak için tıklayın2 9 Yayından Kaldır