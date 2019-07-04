Kiralık katilin elinden kaçtı, eşi hapiste, kızı koruyucu ailede: Fransa'nın konuştuğu Türk aile
Turan Bekar, 14 Nisan 2015 akşamı, çiçekçi eşi Ayten Yalçın'ın hazırladığı buketi mezarlıkta bekleyen müşterisine götürmek için yola çıktığında 20 yıllık eşinin kendisini öldürmek için tuttuğu kiralık katille buluşacağını bilmiyordu.
Turan Bekar, 14 Nisan 2015 akşamı, çiçekçi eşi Ayten Yalçın'ın hazırladığı buketi mezarlıkta bekleyen müşterisine götürmek için yola çıktığında 20 yıllık eşinin kendisini öldürmek için tuttuğu kiralık katille buluşacağını bilmiyordu.
Aldığı 12 bıçak darbesine rağmen hayata tutunmayı başaran Bekar'a göre cinayet teşebbüsünün arkasındaki neden eşinin olaydan iki gün önce kendisine açtığı 800 bin euroluk hayat sigortası. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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