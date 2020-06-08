Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 çocuklı Hatice-Bülent Kayalık çifti, taşındıkları kiralık ev kaçak çıkınca mağdur oldu.

Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı
08.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:42

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 çocuklı Hatice-Bülent Kayalık çifti, taşındıkları kiralık ev kaçak çıkınca mağdur oldu. Bülent Kayalık, ikametgah adresi gösteremediği için iş bulup çalışamadığını, sosyal yardımlardan da faydalanamadığını söyledi. 

Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hatice (30) ve Bülent Kayalık (48) çifti, 600 lira olan ev kirasını ödeyemeyince kirası 350 lira olan eski ve bakımsız bir eve taşındı. Emir Efe (12), Ertuğrul (6) ve Ece (5) ile 1 oda, 1 salondan oluşan eve yerleşen aile, kısa süre sonra ise binanın kaçak olduğunu öğrendi. İkametgah belgesi alamayan aile, sosyal yardımlardan mahrum kaldı. 

Baba Bülent Kayalık, koronavirüs sürecinden önce boya-badana ve çatı işlerinde çalışarak geçimlerini sağladığını anlatarak, "Bu yaz virüs nedeniyle çalışamıyorum. Buraya taşınmadan önce kaçak olduğunu bilmiyorduk. Bize ikametgah vermiyorlar. Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyorum ama sonuç alamıyorum. Bir adresimiz yok. Muhtarın da elinden bir şey gelmiyor" dedi.Cumhuriyet Mahallesi'ndeki konutların yüzde 90'ının kaçak olduğunu öne süren Bülent Kayalık, hurdacıdan aldığı araba ile çöplerden plastik ve kağıt atık topladığını dile getirdi.Adres gösteremediği için sosyal yardımlardan yararlanamadığını da belirten Kayalık, şunları söyledi: "Burada oturan kişi yan tarafı yapmış onu da kiraya vermiş. Eski evde adresimiz belliydi. Çocuklarımız da biz de sağlık ocağına, muhtara kayıtlıydık. Ama buraya geldik, virüs de çıkınca hiçbir yerden yardım alamadık. Kredi almak, yardım almak istiyorum, adres soruyorlar adresim yok. Çöpleri bile kaçak topluyorum. Devlet yardımlarına başvuramıyor, iş bulamıyorum.  Belediye, kaymakamlık ya da sosyal yardımlaşma desteklerinden faydalanabiliriz. Ama burada başka biri oturuyor gözüküyor. Devletten kira yardımı istiyorum. Ama başvuru dahi yapamıyorum. Çünkü adresim yok."

Daha önce oturdukları evin kirasının 600 lira olduğunu, geçim sıkıntısı nedeniyle taşınmak zorunda kaldıklarını anlatan Hatice Kayalık, çocuklarını daha iyi koşullarda büyütmek istediğini söyledi. Anne Kayalık, hayırseverlerden destek istediklerini belirterek, "Bir iş başvurusu yapmak istediğimde adresimi istiyorlar o yüzden işe giremiyorum. Çocuklar yeni kıyafet istiyor ama alacak gücümüz yok. Acil olarak başımızı sokabileceğimiz yeni bir ev istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Fahrettin Koca Fahrettin Altun Şahin Şerifoğulları
Magazin Simge Sağın Mariah Carey Gülben Ergen Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Metin Oktay Semih Özsoy İlhan Cavcav Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Galatasaray
Şu an buradasınız: Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 09:42:53. #1.14#
title