Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar
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Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar

05.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:26
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar

Sultangazi'de kiralık ev arayan yabancı uyruklu 1'i kadın 3 kişi, kendilerini dolandırdıklarını iddia ettiği 2 kişiyi sokak sokak gezerek yakaladı.

Sultangazi'de kiralık ev arayan yabancı uyruklu 1'i kadın 3 kişi, kendilerini dolandırdıklarını iddia ettiği 2 kişiyi sokak sokak gezerek yakaladı. Verdikleri kaporayı alarak ortadan kaybolan kişiler, parayı geri verince şikayetçi olmadılar. Tartışma ve yakalama anları kameraya yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kiralık ev arayan yabancı uyruklu 3 kişiye, yardımcı olabileceğini belirten 2 kişi, 2393. Sokak üzerinde bulunan bir sitede kiralık ev olduğunu söyledi. 'Ayaklı emlakçı' diye tabir edilen korsan emlakçılık yaptığı iddia edilen kişiler, 3 bin lira kaporayı aldıktan sona ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kişiler, mahallede sokak sokak gezerek şüphelileri aramaya başladı, bir sokakta yakalayarak parayı geri istediler. Olup biteni anlamaya çalışan çevredeki vatandaşlar da olay yerine polisi çağırdı. Paranın geri verilmesi üzerine, mağdurlar şikayetinden vazgeçti. Polis konuyla ilgili çalışma başlatırken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTI

Mahalle sakini Harun Reşit Topbaş da yaşananları şöyle anlattı: "Burada iki tane ayakçı emlakçı var. Sokak üzerinde bulunan sitede bir satılık daire var. Satılık dairenin sahibi de bahsettiğimiz iki kişiye, daireyi kiralamaları için veriyor. Bunlar da Afrikalılardan hem depozit hem de bir kira bedelini peşin alıyorlar. Aldıkları parayı da sitedeki dairenin sahibine veriyorlar. O arkadaş da  parayı alıp, gidiyor. Afrikalılar da bu iki arkadaşı dün akşam yakalayıp paralarını istedi. Polise haber verdik. Daha sonra iki kişi Afrikalıların parasını verdi"  dedi.

 


- İstanbul
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar
Kiralık ev için verdikleri kaporayla kaybolanları böyle yakaladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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