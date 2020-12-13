Kiralık ev ararken aracı soyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kiralık ev ararken aracı soyuldu

13.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:01
Kiralık ev ararken aracı soyuldu

Adıyaman'da, kiralık ev arayan bir şahsın aracından bin 800 TL para, diz üstü bilgisayar, yüzük ve telefon çalındı.

Adıyaman'da, kiralık ev arayan bir şahsın aracından bin 800 TL para, diz üstü bilgisayar, yüzük ve telefon çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'ne 27 AGV 273 plakalı otomobili ile gelerek burada bulunan bir binadan kiralık evlere bakan M.A., baktığı daire sonrası park ettiği aracına geri döndü. Aracından bin 800 TL para, 1 adet laptop, 1 adet yüzük ve 1 adet telefon çalındığını fark eden M.A., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrasında olayı gerçekleştiren 20 yaşındaki T.F. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın aracından çaldığı eşyalarla birlikte yakalanan T.F., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şahıs jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. T.F. burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Son dakika haber | Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
Jandarmanın arama yaptığı evde 6 kilo esrar yakalandı
Jandarmanın arama yaptığı evde 6 kilo esrar yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Gülben Ergen Haluk Bilginer
Spor Samatta Fatih Terim Adem Ljajic Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kiralık ev ararken aracı soyuldu - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:07:57. #1.14#
title