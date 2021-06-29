Kiralık daire talebinde patlama
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Kiralık daire talebinde patlama

Kiralık daire talebinde patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnşaat sektöründeki maliyetlerin konut fiyatlarına yansıması, ev sahibi olmak isteyenlerin seçimini kiralama olarak değiştirdi.

İnşaat sektöründeki maliyetlerin konut fiyatlarına yansıması, ev sahibi olmak isteyenlerin seçimini kiralama olarak değiştirdi.

Yapılan araştırmalara göre, mayıs ayında amortisman süresi ülke genelinde 21.6 yıl olarak ölçülürken, konut yatırımı yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 4.73 oldu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde yaşanan kira artışlarının sebepleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Kiralama bedellerindeki artışların sebeplerinin başında kiralık konutlara olan talebin önceki dönemlere önemli bir artış göstermesidir. Sıfır ve ikinci el satılık konut fiyatlarında ciddi bir yükseliş olması konut almak isteyenleri ister istemez kiralama yapmaya yöneltti. Konut kredi faizlerinde düşüş olmaması halinde kiralık konutlara olan talep daha artacaktır. Ancak inşaat sektöründe istikrarın sağlanması için konut satışları büyük önem arz ediyor. Kiralık konut ihtiyacının da her geçen gün artacağını düşünürsek yeni konutların hızla üretilmesi ve piyasaya sürülmesi gerekiyor. Bu dengeyi sağlayamazsak satılık ve kiralık konutlardaki fiyat-denge ilişkisini koruyamayız" dedi.

2019 yılında 47 milyon 457 bin olan kendi konutunda oturanların sayısı 2020'de 47 milyon 323 bine geriledi. 2014 yılında yüzde 22,1 olan kiracı oranı da 2019'da yüzde 25,6'ya, 2020'de yüzde 26,2'ye yükseldi. Konut satışları artarken, ev sahipliği oranının düşmesi, yüksek gelir grubundaki vatandaşların yatırım için de konuta yöneldiğini, dar ve orta gelirli kesimin ise artan konut fiyatları sebebiyle ev sahibi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor. - BURSA

Kiralık daire talebinde patlama
Kiralık daire talebinde patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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