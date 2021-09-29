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Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı Kiralık bisikletleri kullanılamaz hale getirirken köpeği şaşkın şaşkın izledi Kocaeli'nin İzmit ilçesi sahilinde bir şahıs, vatandaşların kiralayarak kullandıkları bisikletlerinin tekerlerini teker teker patlattı.

KOCAELİ (İHA) - - Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

Kiralık bisikletleri kullanılamaz hale getirirken köpeği şaşkın şaşkın izledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi sahilinde bir şahıs, vatandaşların kiralayarak kullandıkları bisikletlerinin tekerlerini teker teker patlattı. Şahsın tekerleri delici aletle patlatma anları ise kameralara yansıdı.

Olay önceki gün İzmit Seka Park sahilinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kobis Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre KOBİS park alanına gelen kapüşonlu bir şahıs, bir süre incelediği bisikletlerin tekerlerini eline aldığı delici alet ile teker teker patlattı. Park alanındaki 6 bisikletin tüm tekerlerini patlatan şahıs, bazı bisikletlerin koltuklarını da kestikten sonra gözden kayboldu. Şahsın bisikletlere zarar verme anlarında ise yanındaki köpeği de şaşkın bakışlar ise sahibinin yaptıklarını izledi.

Şahsın, bisikletlerinin tekerlerini patlatma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, başını ceketinin kapüşonu ile kapatan şahıs, elindeki delici aletle bisikletlerin tekerlerini patlatma ve koltuklarını kesme anları yer alıyor.

Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
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