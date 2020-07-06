Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 22 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 22 kişi yakalandı

İstanbul'da kiraladıkları araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 22 kişi yakalandı
06.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:52

İstanbul'da kiraladıkları araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 145 kişinin araç kiralama şirketleri üzerinden kiraladıkları araçlara ödedikleri teminat ücretinin iade edilmemesi şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, 3 Temmuz'da yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından birbirleriyle bağlantılı 5 şirkete ve 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca ile çok sayıda mermi, 6 POS makinesi, 32 cep telefonu ve bu telefonlara ait SIM kart, 4 diz üstü bilgisayar, 4 adet toplam 700 bin lira değerinde senet ve 550 araba kiralama sözleşmesi ele geçirildi.

Teminatı iade etmemek için araçları çizdirdikleri öne sürüldü

Gözaltına alınan şüphelilerin, kurdukları oto kiralama şirketlerindeki araçlar için internet üzerinden piyasa fiyatının altında ilan verdikleri, vatandaşlara aracı teslim etmeden önce kredi kartlarından yüklü miktarda teminat ücreti çektikleri belirlendi.

Araçların teslim gününe 2 gün kala araç takip sistemi üzerinden yerini belirleyerek kendi elemanları olduğu öne sürülen maske takan kişilerce çizdirilerek aracın zarar gördüğü bahanesiyle teminat ücretini iade etmedikleri iddia edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tahmin ediliyor.

"İtimatsızlık doğuracak hiçbir şey yoktu."

Olayın mağdurlarından Murat Kaçak, önemli bir proje için bir aylık bir araca ihtiyaçlarının olduğunu ve bu nedenle araç kiralamak istediklerini söyledi.

Bunun için internet üzerinden araştırma yaptıklarını belirten Kaçak, "Türkiye'de çok önemli bir satış sitesine girdik. Bu arkadaşların telefon ve sitelerine ulaştık. Aradık ve dedik ki 'bize şu tip bir araç lazım. Bizden vergi levhası istediler gönderdik ve bizim oraya gelmek için aracı yerinde teslim etmek için 100 TL istediler, gönderdik. Şartlarımız belliydi. 2 bin lira bloke edeceklerdi ve 2 bin lira da aracın bir aylık kirasıydı. Geldiler ellerinde POS makinası. 2150 lira elden verdik, 2 bin lira da pos cihazından çektiler. Bütün resmi işlemleri yaptılar. İtimatsızlık doğuracak hiçbir şey yoktu." diye konuştu.

Araç kiralama şirketi yetkililerinin tamir için arabayı geri istediklerini dile getiren Kaçak, "3 gün sonra bize aracın takip sisteminin bozulduğunu, bunu 1 saatte yapıp aracı geri getireceklerini' söylediler. Aracı bizden aldılar. Daha sonra 2-3 gün aracın tamirde olduğuyla oyaladılar. Daha sonra telefonlarına ulaşamadık. Bunun üzerine biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaçak, savcılığa şikayet etmelerinin ardından polis ekiplerinin çok kısa bir sürede şüphelileri bularak gözaltına aldığını kaydetti.

"Plazalarda, emniyete yakın yerlerde dükkanlar açmışlar"

Diğer mağdur Turan A. ise, internet siteleri üzerinden araç kiralama sitelerine baktığını ve bu araştırmalarının neticesinde şüphelilerin ilanlarına ulaştığını söyledi.

Turan A. "Aracı getirdiler ve depozit ücreti kestiler. Depozit ücretini teslimden sonra vereceklerini söylediler vermediler. Sonra internetteki şikayetler üzerine baktım bunlar profesyonel dolandırıcı. Kendilerine ulaşamıyorsunuz. Zaten bu işi meslek haline getirmişler. Bende araca zarar vermediler ancak diğer arkadaşlara senet de imzalatmışlar. Ben provizyonumu alamadım. 7 bin lira kaybım oldu. Plazalarda, emniyete yakın yerlerde dükkanlar açmışlar. Güven vermek için." şeklinde konuştu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak Haber
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar Haber
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı Haber
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Ebru Gündeş Coşkun Sabah
Spor Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 22 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 14:52:12. #1.15#
title